30 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Гринфлайт, дольщики, Академ Riverside, (2016) | Фото: Накануне.RU

Дом.РФ профинансирует строительство домов в микрорайоне "Академ Riverside"

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию в размере 924 млн рублей группе компаний "Трест Магнитострой" для строительства жилого комплекса "Академ Riverside" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка.

Деньги будут направлены на строительство трех домов. Сдать объекты планируется в 2022 году.

Застройщик возводит три дома высотой от 21 до 23 этажей вблизи Университетской набережной.

Напомним, из-за финансовых трудностей в 2016 году компания "Гринфлайт" приостановила строительство 29 домов в микрорайоне "Академ Riverside". Почти 5 тысяч дольщиков не могли получить квартиры. Для финансового оздоровления компании в начале июня 2016 года был выбран инвестор - компания "Магнитострой" Олега Лакницкого. Позднее Лакницкий был назначен на пост гендиректора ООО "Гринфлайт".

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Теги: Олег Лакницкий, трест Магнитострой, строительство,



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