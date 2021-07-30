Дом.РФ профинансирует строительство домов в микрорайоне "Академ Riverside"

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию в размере 924 млн рублей группе компаний "Трест Магнитострой" для строительства жилого комплекса "Академ Riverside" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка.

Деньги будут направлены на строительство трех домов. Сдать объекты планируется в 2022 году.

Застройщик возводит три дома высотой от 21 до 23 этажей вблизи Университетской набережной.

Напомним, из-за финансовых трудностей в 2016 году компания "Гринфлайт" приостановила строительство 29 домов в микрорайоне "Академ Riverside". Почти 5 тысяч дольщиков не могли получить квартиры. Для финансового оздоровления компании в начале июня 2016 года был выбран инвестор - компания "Магнитострой" Олега Лакницкого. Позднее Лакницкий был назначен на пост гендиректора ООО "Гринфлайт".