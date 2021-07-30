В Нижневартовск вернулся спортсмен, получивший золотую медаль по тхэквондо на Олимпиаде в Токио

30 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Максим Храмцов (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовск вернулся спортсмен, получивший золотую медаль по тхэквондо на Олимпиаде в Токио

Утром 29 июля рейсом из Москвы Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов вернулся в родной Нижневартовск. Победителя, завоевавшего первое для России Олимпийское золото в тхэквондо, встречали родные и друзья, коллеги-спортсмены, однокурсники и преподаватели Нижневартовского университета, общественники и журналисты, представители правительства Югры и администрации города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Когда звуки ликования и громкие аплодисменты сплоченной команды встречающих стихли, Максим рассказал, что чувствует себя хорошо. Чемпион вернулся в Нижневартовск, чтобы увидеться с родными и друзьями, отдохнуть после серьезных состязаний, восстановиться после травмы руки. Максим Храмцов поблагодарил всех за радушный прием.

"В первую очередь, хочу поблагодарить за победу на Олимпиаде своего отца, - сказал Максим Храмцов журналистам. – Сложнее всего далось ожидание поединков. Выступать на ринге легче. Я очень хотел завоевать "золото" и сделал это. Собираюсь участвовать в следующих Олимпийских играх, буду готовиться, ведь новые старты уже через три года".

Отец чемпиона - Сергей Храмцов отметил, что был уверен в победе сына и с нетерпением ждал его возвращения домой. "Максим поехал на Олимпиаду за "золотом" и вернулся с медалью высшей пробы. У нас однозначно должно было всё получиться. Спасибо всем за поддержку" - поделился эмоциями Сергей Храмцов.

Максим Храмцов(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовцы и все югорчане сплоченно болели за своего земляка, следили за трансляцией Олимпийских игр в Токио. Максим уверенно одержал победу над соперниками на первых этапах. В финале он оставил позади действующего чемпиона Азии иорданца Салеха Аль-Шарабати. Решающая схватка завершилась со счетом 20:9.

Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, в те же дни, что и олимпийские состязания по тхэквондо, в Ханты-Мансийске проходило первенство России по данному виду спорта. На время выступления Максима Храмцова делали перерыв, чтобы все начинающие участники соревнований могли наблюдать мастерство тхэквондистов высокого класса, дружно поддерживать Максима Храмцова.

"Максим Храмцов и его тренер Александр Лашпанов совершили подвиг. Это подвиг не только для Нижневартовска и Югры, это подвиг для России, - сказал Сергей Артамонов. – Мы гордимся этими достижениями и готовы в дальнейшем развивать этот вид спорта в регионе. Для Югры он базовый, тхэквондо систематически занимаются более 2,7 тыс. человек, из них более 600 – девушки".

Во время встречи с земляками в аэропорту Олимпийский чемпион Максим Храмцов принял множество поздравлений, охотно фотографировался и раздавал автографы, подарил всем добрые, искренние эмоции.

"Поздоровался с чемпионом, сфотографировался, подержал медаль, эмоции переполняют! Мы дождались этого дня, когда в наш город приехал Олимпийский чемпион, - поделился заместитель директора МАУ Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва" Евгений Мезенцев. – Максим воспитывается в нашей школе, мы работаем рядом с ним, всегда и во всем помогаем нашим спортсменам достигать высоких результатов. Желаем Максиму Храмцову дальнейших успехов, будем ждать новых побед".

Максим Храмцов(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Максим Храмцов, Нижневартовск, тхэквондо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2021 08:30 Мск "Это - начало пути". Мэр Нижневартовска - о вартовчанине, получившем золотую медаль по тхэквондо на Олимпиаде в Токио
Ранее 26.07.2021 16:15 Мск Тхэквондист Максим Храмцов принёс России четвёртую золотую награду на Олимпиаде в Токио


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети