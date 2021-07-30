В Полевском будут судить брата экс-резидента Comedy Club Незлобина за хищение 15 млн рублей

Глава управления культуры Полевского и брат бывшего резидента Comedy Club Максим Незлобин предстанут перед судом за хищение 15 млн руб. Вместе с ним будут судить и бывшего заместителя главного бухгалтера управления. Они обвиняются сразу по четырем статьям, среди которых получение взятки, злоупотребление полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности и мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, Незлобин вступил в преступный сговор с коллегой в 2015 г. и вплоть до 2020 г. фиктивно трудоустраивали в ряд муниципальных учреждений "мертвые души", присваивая заработную плату себе. Более того, согласно материалам уголовного дела, брат комика получил от директора одного из муниципальных учреждений взятку в размере 750 тыс. руб. за общее покровительство. Всего за пять лет подельники нанесли ущерб на сумму 14,9 млн руб.

Следователями было допрошено 80 свидетелей, проанализирована документация, а также назначены экспертизы, среди которых: восемь бухгалтерских и одна товароведческая. Суд также наложил арест на имущество фигурантов в обеспечительных целях.

Свою вину обвиняемые не признали. Несмотря на это, сотрудниками СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Максим Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере и был уволен из управления культуры. В прошлом году он пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. В октябре иск брата экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина был удовлетворен частично.

Полевской городской суд восстановил Максима Незлобина на его должности в управлении культуры. Также экс-чиновник требовал взыскать с мэрии упущенный заработок за то время, пока он был без работы, но в этой части суд отказал.