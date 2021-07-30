В Полевском будут судить брата экс-резидента Comedy Club Незлобина за хищение 15 млн рублей

30 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

В Полевском будут судить брата экс-резидента Comedy Club Незлобина за хищение 15 млн рублей

Глава управления культуры Полевского и брат бывшего резидента Comedy Club Максим Незлобин предстанут перед судом за хищение 15 млн руб. Вместе с ним будут судить и бывшего заместителя главного бухгалтера управления. Они обвиняются сразу по четырем статьям, среди которых получение взятки, злоупотребление полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности и мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, Незлобин вступил в преступный сговор с коллегой в 2015 г. и вплоть до 2020 г. фиктивно трудоустраивали в ряд муниципальных учреждений "мертвые души", присваивая заработную плату себе. Более того, согласно материалам уголовного дела, брат комика получил от директора одного из муниципальных учреждений взятку в размере 750 тыс. руб. за общее покровительство. Всего за пять лет подельники нанесли ущерб на сумму 14,9 млн руб.

Следователями было допрошено 80 свидетелей, проанализирована документация, а также назначены экспертизы, среди которых: восемь бухгалтерских и одна товароведческая. Суд также наложил арест на имущество фигурантов в обеспечительных целях.

Свою вину обвиняемые не признали. Несмотря на это, сотрудниками СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Максим Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере и был уволен из управления культуры. В прошлом году он пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. В октябре иск брата экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина был удовлетворен частично.

Полевской городской суд восстановил Максима Незлобина на его должности в управлении культуры. Также экс-чиновник требовал взыскать с мэрии упущенный заработок за то время, пока он был без работы, но в этой части суд отказал.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Полевской, Незлобин, хищение, суд, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2021 11:09 Мск Брат экс-резидента Comedy Club Незлобина не смог отсудить деньги у мэрии
Ранее 21.12.2020 08:50 Мск Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию брата юмориста Незлобина к мэрии
Ранее 01.12.2020 09:15 Мск Прокуратура обжаловала возвращение брата экс-резидента Comedy Club в уральскую мэрию
Ранее 22.10.2020 07:43 Мск Брат бывшей звезды Comedy Club восстановился на работе, выиграв суд у мэрии
Ранее 21.10.2020 19:00 Мск Иск брата экс-звезды Comedy Club к мэрии "удовлетворен частично"
Ранее 25.09.2020 10:30 Мск Брат экс-звезды Comedy Club судится с мэрией уральского города из-за своего увольнения
Ранее 15.04.2020 11:10 Мск Свердловский облсуд разрешил выходить из дома подследственному брату экс-звезды Comedy Club
Ранее 03.04.2020 15:05 Мск Суд не стал арестовывать главу управления культуры уральского города – брата бывшего резидента Comedy Club


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети