Авария на химкомбинате в Каменске-Шахтинском: семь человек в критическом состоянии

На градообразующем предприятии Каменска-Шахтинского (Ростовская область) произошел пожар, в результате которого пострадали минимум семь человек, их состояние оценивается как критическое, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Он сообщил, что авария могла быть вызвана нарушением технологического процесса.

"По предварительным данным, рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - сказал он.

У пострадавших множественные глубокие химические ожоги, поверхность тела поражена практически полностью.

Сообщается, что авария произошла вечером 29 июля при заполнении емкостей. Официальных сообщений по этому поводу не было.

ФКП "Комбинат "Каменский" принадлежит Минпромторгу России, основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов.