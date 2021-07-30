Экс-замглавы Росгвардии получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по уголовному делу о мошенничестве.

Второму фигуранту дела - бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кириллу Прокудину суд назначил четыре года колонии.

Кроме того, Милейко назначен штраф в 600 000 рублей, Прокудин - в 400 000 рублей, сообщает "Интерфакс".

Оба фигуранта лишены званий, им запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Оба вину не признали.

Напомним, Милейко обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела - Прокудина.

Милейко был задержан в октябре прошлого года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.