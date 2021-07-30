В Москве предложили нанять дополнительных наблюдателей на выборах в Госдуму

Деньги, которые московский горизбирком собирался потратить на трансляцию в интернете с камер видеонаблюдения на избирательных участках нужно пустить на найм дополнительных наблюдателей, считает глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Венедиктов рассказал, что в бюджете Москвы были заложены средства на видеотрансляцию в интернете в течение одного дня. Но ЦИК сделал выборы трехдневными, при этом отказался пускать видеотрансляцию в открытый доступ, мол, неэффективное и очень роскошное по деньгам мероприятие. Поэтому теперь общественники предлагают потратить эти деньги другим образом.

"Нам нужны рабочие места для наблюдателей — это финансирование. В московской мэрии было заложено финансирование прямого видеонаблюдения в интернет на один день — это финансирование теперь не используется, потому что ЦИК его запретил. Я рассчитываю получить для штаба это финансирование с тем, чтобы создать 300 рабочих мест для наблюдателей от кандидатов-одномандатников", - сообщил Венедиктов в эфире своей радиостанции.