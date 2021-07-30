Причиной пожара в Нефтеюганске, где без крова остались 50 человек, стал поджог

Причиной пожара в деревянном жилом доме в седьмом микрорайоне Нефтеюганска стал поджог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Подозреваемая - 43-летняя жительница города. Сообщается, что она спалила дом и оставила без крыши над головой 50 человек "из хулиганских побуждений". Более того, полицейские выяснили, что подозреваемая хотела поджечь еще один жилой дом, но не смогла этого сделать по независящим от нее причинам.

Сейчас в отношении женщины возбуждено два уголовных дела по факту умышленного уничтожения имущества, а также по факту покушения на уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемая задержана и уже дала признательные показания. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в ночь на 27 июля. В пострадавшем здании было 24 квартиры, в нем официально зарегистрировано 55 жителей. Полицейские выводили граждан из горящего здания, оказывали содействие в спасении домашних животных и личных вещей. Погорельцев разместили в пункте временного размещения. Власти решают дальнейшую судьбу здания.