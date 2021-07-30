Проблема с водой в Крыму решена на ближайшие два года – Хуснуллин

Уже проведенные мероприятия и нетипичные для лета ливни обеспечили Крым питьевой водой минимум на два года, рассказал в пятницу журналистам вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

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На полуострове наполнились водохранилища, к тому же пробурены новые артезианские скважины, ремонтируются сети, вводятся новые источники.

При этом до сих пор не поступала в систему водопровода вода из-под поверхности Азовского моря, где сейчас идет разведка.

"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние. Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ, - рассказал Хуснуллин. - Мы сейчас пробурим еще несколько скважин, до конца сентября закончим. Бурим со специальной платформы, которую привезли сюда. К концу сентября мы будем иметь все данные".