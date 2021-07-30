В Екатеринбурге администратор магазина похитил из кассы 400 тысяч по хитрой схеме

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против 26-летнего администратора одного из магазинов уральской столицы. Его подозревают в мошенничестве с акционными товарами.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сотрудник организовал хитроумную схему для присвоения денег, принадлежащих магазину: для этого он использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Предприимчивый работник имитировал покупку, а затем и возврат товара клиенту. Причем покупка фиксировалась в кассе по акционной цене, а возврат уже по обычной - то есть более высокой стоимости.

Как показало расследование, на самом деле никаких сделок не проводилось и товар оставался на полке, а разницу, полученную в результате фиктивных продаж и возврата, мошенник просто забирал из кассы и присваивал себе. Подобным образом за два месяца ему удалось похитить более 400 тысяч рублей.

Махинации были вскрыты после того, как руководство торговой сети обратило внимание на большое количество возвратов, совершаемых в данном магазине. Когда к администратору пришли полицейские, он во всем сознался и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Хитрому сотруднику теперь грозит шесть лет лишения свободы. До решения суда он побудет на подписке о невыезде.