30 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге администратор магазина похитил из кассы 400 тысяч по хитрой схеме

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против 26-летнего администратора одного из магазинов уральской столицы. Его подозревают в мошенничестве с акционными товарами.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сотрудник организовал хитроумную схему для присвоения денег, принадлежащих магазину: для этого он использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Предприимчивый работник имитировал покупку, а затем и возврат товара клиенту. Причем покупка фиксировалась в кассе по акционной цене, а возврат уже по обычной - то есть более высокой стоимости.

Как показало расследование, на самом деле никаких сделок не проводилось и товар оставался на полке, а разницу, полученную в результате фиктивных продаж и возврата, мошенник просто забирал из кассы и присваивал себе. Подобным образом за два месяца ему удалось похитить более 400 тысяч рублей.

Махинации были вскрыты после того, как руководство торговой сети обратило внимание на большое количество возвратов, совершаемых в данном магазине. Когда к администратору пришли полицейские, он во всем сознался и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Хитрому сотруднику теперь грозит шесть лет лишения свободы. До решения суда он побудет на подписке о невыезде.

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Теги: магазин, акции, схема, мошенничество



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