Отдыхающих в Турции россиян призвали быть готовыми к эвакуации

Генконсульство РФ в Анталье призывает россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации. Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства в Facebook.

Отмечается, что пожароопасность для отелей в Мармарисе миновала. Большинство гостиниц продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, накануне в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара.

В настоящее время бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов. Число погибших увеличилось до четырех человек. Также из-за лесных пожаров пострадали 183 человек. Из-за лесных пожаров в Турции объявлено об эвакуации туристов из некоторых отелей.