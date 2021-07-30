30 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Эвакуация бизнес-центра ФМ в Екатеринбурге (2021) | Фото: vk.com/incekb

В Екатеринбурге эвакуируют людей из бизнес-центра FM

Из бизнес-центра FM на ул.Фурманова, 126 в Екатеринбурге эвакуируют людей. Очевидцы сообщают, что поступило сообщение о минировании. На данный момент к 16-этажному зданию уже подъехали сотрудники полиции и пожарные, сообщает "Инцидент Екатеринбург".

Эвакуация бизнес-центра ФМ в Екатеринбурге(2021)|Фото: vk.com/incekb

"Стоит пожарная машина и много полиции. Машины с парковки заставили убрать. Дыма нет. Непонятно, что случилось", - пишут работники центра.

На момент публикации оперативно получить комментарий ГУ МВД по Свердловской области не удалось.

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Теги: минирование, бизнес-центр



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