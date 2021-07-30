В Екатеринбурге эвакуируют людей из бизнес-центра FM

Из бизнес-центра FM на ул.Фурманова, 126 в Екатеринбурге эвакуируют людей. Очевидцы сообщают, что поступило сообщение о минировании. На данный момент к 16-этажному зданию уже подъехали сотрудники полиции и пожарные, сообщает "Инцидент Екатеринбург".

"Стоит пожарная машина и много полиции. Машины с парковки заставили убрать. Дыма нет. Непонятно, что случилось", - пишут работники центра.

На момент публикации оперативно получить комментарий ГУ МВД по Свердловской области не удалось.