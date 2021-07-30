В Челябинске из-за коронавируса перенесли чемпионат России по боксу среди женщин

Чемпионат России по боксу среди женщин, который должен был пройти в Челябинске в конце августа 2021 года, перенесли на ноябрь. Решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Это сделано для того, чтобы соревнования прошли в присутствии максимально возможного числа зрителей. Точные даты проведения чемпионата будут определены позднее", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации бокса России.

Чемпионат России по боксу среди женщин в Челябинске должен был пройти с 22 по 28 августа. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменок.