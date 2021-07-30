Ещё одна "бронза" в дзюдо: Башаев стал третьим на ОИ

Дзюдоист Тамерлан Башаев стал третьим на Олимпийских играх в Токио.

В матче за третье место в весовой категории свыше 100 кг российский спортсмен одолел (иппон) представителя Украины Якова Хаммо.

БРОНЗА БАШАЕВА! 🥉



Тамерлан не оставил шансов украинцу Хаммо и взял свою первую олимпийскую медаль. Поздравляем 👏👏👏 pic.twitter.com/IDgxI9hDwj — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

В финале выиграл же представитель Чехии Лукаш Крпалек, оказавшийся сильнее грузина Гурама Тушишвили.

Отметим, что это уже третья бронзовая медаль в дзюдо для сборной России (команда Олимпийского комитета России) на играх в Токио после успеха Нияза Ильясова и Мадины Таймазовой.