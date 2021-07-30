Песков: Обращений о размещении российских военных в Белоруссии не было

Обращений от Минска насчет возможности размещения российских военных в Белоруссии не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле возможность размещения российских вооруженных сил в соседней республике.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства республика готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет.

Песков подчеркнул, что такое возможно только после официального обращения руководства страны. Кроме того, добавил он, на этот счет существуют определенные законом процедуры, передает РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было.