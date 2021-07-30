Ещё один успех в теннисе: Павлюченкова и Рублёв вышли в финал микста на Олимпиаде

Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал микста на Олимпийских играх в Токио и могут встретиться в решающем матче с другой российской парой.

В полуфинальном поединке наши спортсмены сумели одолеть австралийский дуэт Эшли Барти/Джон Пирс.

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счётом 5:7, 6:4, [13:11]. На чемпионском тай-брейке Анастасия и Андрей сумели реализовать матчбол только с третьей попытки, при этом у австралийцев также был один матчбол.

Безумная концовка! Павлюченкова и Рублев – первые финалисты Олимпиады в миксте 🤩



Наши теннисисты победили австралийскую пару Барти/Пирс – 13:11 на чемпионском тай-брейке. Браво! 💪



Теперь ждем Веснину и Карацева – они скоро начнут полуфинал. pic.twitter.com/wdAxRLrM59 — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

За титул олимпийских чемпионов Павлюченкова и Рублёв сразятся с победителем матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) - Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия), которые сыграют сегодня.

Отметим, что в одиночном мужском разряде в финал вышел Карен Хачанов. Его соперником станет представитель Германии Александр Зверев, выбивший в полуфинале Новака Джоковича.