30 Июля 2021
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Спорт
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Edgar Su

Ещё один успех в теннисе: Павлюченкова и Рублёв вышли в финал микста на Олимпиаде

Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал микста на Олимпийских играх в Токио и могут встретиться в решающем матче с другой российской парой.

В полуфинальном поединке наши спортсмены сумели одолеть австралийский дуэт Эшли Барти/Джон Пирс.

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счётом 5:7, 6:4, [13:11]. На чемпионском тай-брейке Анастасия и Андрей сумели реализовать матчбол только с третьей попытки, при этом у австралийцев также был один матчбол.

За титул олимпийских чемпионов Павлюченкова и Рублёв сразятся с победителем матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) - Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия), которые сыграют сегодня.

Отметим, что в одиночном мужском разряде в финал вышел Карен Хачанов. Его соперником станет представитель Германии Александр Зверев, выбивший в полуфинале Новака Джоковича.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублёв, финал, медаль



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