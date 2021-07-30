30 Июля 2021
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Политика Челябинская область
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Челябинскую область может посетить Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в начале августа может посетить Челябинскую область, сообщает издание ЕАН со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, глава государства проинспектирует ход ликвидации последствий лесных пожаров на юге области. Накануне пострадавшие поселки посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Полпред проверил ход работ по ликвидации последствий пожара и восстановлению жилья, а также провел совещание.

В пресс-службе губернатора эту информацию не комментируют.

Также в СМИ появилась информация, что губернатор Алексей Текслер ушел на самоизоляцию из-за возможного визита главы государства.

"Губернатор в рабочем графике, у него запланирован ряд мероприятий. О его публичных активностях будем информировать", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

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Теги: Владимир Путин, лесной пожар, Карталинский район,



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