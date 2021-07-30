30 Июля 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

РФПИ отчитался об испытаниях комбинации "Спутника V" и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил предварительные результаты исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник V".

Клинические исследования предварительно показали отсутствие серьезных побочных эффектов и случаев заболевания после введения прививки, сообщается на сайте фонда.

Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов.

Испытания начались в феврале 2021 года в Азербайджане. На данный момент комбинацию вакцин получили 50 добровольцев.

15 июля РФПИ сообщил, что в ближайшее время объявит о новых совместных испытаниях "Спутник V" с другими производителями вакцин от COVID-19. При этом не уточнялось, идет ли речь о российских препаратах или о иностранных.

Ранее ученые, в том числе из НИЦ им. Гамалеи говорили о возможной эффективности совмещения разных вакцин, но они отмечали, что этот вопрос нуждается в изучении.

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Теги: Спутник V, AstraZeneca



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