30 Июля 2021
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Политика Свердловская область
депутаты, голосование, урна, бюллетень (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Екатеринбургский общественник, изолированный из-за COVID-19, может прийти в избирком в защитном комбинезоне

Общественник из Екатеринбурга и член партии "Яблоко" Владислав Постников все же примет участие в выборах на место в заксобрании Свердловской области и Госдуме РФ. По крайней мере, он на это надеется, поскольку уже отправил своего представителя по доверенности сдавать документы.

"Сейчас мой представитель по доверенности идет сдавать в ОИК №6 мои документы на выдвижение в Заксобрание. Все оформлено нотариально, как вчера и просили в комиссии", - написал у себя на странице в Facebook Постников.

Напомним, что после заражения коронавирусом и ухода на самоизоляцию, общественнику сообщили о необходимости лично подавать документы на участие в выборах. В качестве второго варианта - представитель по доверенности, заверенной главврачом стационара. Вот только еще вчера дозвониться до медучреждений было невозможно, а сегодня вечером истекает срок подачи заявления на выборы в ЗакСО.

Постников добавил, что в случае, если и его представителя отошлют, ему, видимо, придется заявиться в ОИК в защитном комбинезоне.

Напомним, что в мае Постникова обвинили в экстремизме из-за протестов в парке УрГУПС. Сам же активист считает, что таким образом его собирались "отсечь" от выборов.

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Теги: Постников, общественник, коронавирус, самоизоляция, выборы



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