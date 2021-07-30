Екатеринбургский общественник, изолированный из-за COVID-19, может прийти в избирком в защитном комбинезоне

Общественник из Екатеринбурга и член партии "Яблоко" Владислав Постников все же примет участие в выборах на место в заксобрании Свердловской области и Госдуме РФ. По крайней мере, он на это надеется, поскольку уже отправил своего представителя по доверенности сдавать документы.

"Сейчас мой представитель по доверенности идет сдавать в ОИК №6 мои документы на выдвижение в Заксобрание. Все оформлено нотариально, как вчера и просили в комиссии", - написал у себя на странице в Facebook Постников.

Напомним, что после заражения коронавирусом и ухода на самоизоляцию, общественнику сообщили о необходимости лично подавать документы на участие в выборах. В качестве второго варианта - представитель по доверенности, заверенной главврачом стационара. Вот только еще вчера дозвониться до медучреждений было невозможно, а сегодня вечером истекает срок подачи заявления на выборы в ЗакСО.

Постников добавил, что в случае, если и его представителя отошлют, ему, видимо, придется заявиться в ОИК в защитном комбинезоне.

Напомним, что в мае Постникова обвинили в экстремизме из-за протестов в парке УрГУПС. Сам же активист считает, что таким образом его собирались "отсечь" от выборов.