Бывшего замглавы Росгвардии Милейко признали виновным в мошенничестве

Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко.

По словам судьи, Милейко организовал хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере, передает ТАСС.

Гособвинение попросило 8 лет колонии для генерал-лейтенанта.

Милейко обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую.

Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела - бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) дивизии имени Дзержинского майора Кирилла Прокудина.

Милейко был задержан в октябре прошлого года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.