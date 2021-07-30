Лучница Осипова стала второй на Олимпиаде в Токио, уступив лишь в финале

Лучница Елена Осипова стала второй в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио, уступив лишь в финале.

В решающем поединке против кореянки Ан Сан, одной из лучших лучниц мира, российская спортсменка билась на равных, но всё же проиграла со счётом 5:6.

Елена Осипова – герой 👏



Она обыграла в четвертьфинале одну кореянку, а потом почти справилась в финале с лучшей лучницей мира 😲



Все решил один выстрел. ОДИН! Увы, он сложился не в пользу Лены 😔 pic.twitter.com/dZhfBNFwP7 — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

Бронзовую медаль в этом виде программы завоевала представительница Италии Лучилла Боари.

Напомним, что ранее Осипова вместе со Светланой Гомбоевой и Ксенией Перовой выиграла серебряные награды в командной стрельбе.