30 Июля 2021
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Спорт
Елена Осипова на Олимпиаде в Токио (2021) | Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Лучница Осипова стала второй на Олимпиаде в Токио, уступив лишь в финале

Лучница Елена Осипова стала второй в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио, уступив лишь в финале.

В решающем поединке против кореянки Ан Сан, одной из лучших лучниц мира, российская спортсменка билась на равных, но всё же проиграла со счётом 5:6.

Бронзовую медаль в этом виде программы завоевала представительница Италии Лучилла Боари.

Напомним, что ранее Осипова вместе со Светланой Гомбоевой и Ксенией Перовой выиграла серебряные награды в командной стрельбе.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, стрельба из лука, Елена Осипова, серебряная медаль



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