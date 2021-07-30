30 Июля 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Сотовые операторы подняли цены на минимальные тарифы

Средний минимальный тариф на сотовую связь в России с начала года вырос на 16%, до 326 рублей в месяц. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на оценки экспертов Content Review.

В начале пандемии, на фоне падения реальных доходов населения, сотовые операторы старались сделать услуги более доступными. Но в 2021 году цены начали увеличиваться.

Сами операторы уверяют, что вместе с ценами увеличиваются и пакеты услуг. Кроме того, в дорогих сегментах подорожание менее выражено.

Эксперты указывают, что средний рост тарифов по рынку не превышает 5%.

В январе эксперты сообщали, что сотовые операторы могут повысить цены на свои услуги для населения в 2021 году на 15%. Предполагалось, что больше всего будут расти тарифы со стоимостью 500-900 руб. – их пользователей не слишком волнует увеличение на 100 рублей.

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Теги: сотовая связь, цены, сотовые операторы



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