Теннисист Хачанов переиграл "обидчика" Медведева и вышел в финал Олимпийских игр в одиночном разряде

Теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр в одиночном разряде.

В полуфинальной встрече российский спортсмен уверенно в двух сетах расправился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который накануне выбил из турнира Даниила Медведева.

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счётом 6:3, 6:3.

Хачанов сегодня играл настолько уверенно, что испанский соперник просто потерялся на корте 😱



Очень показательны два розыгрыша, которые стали последними в матче. Карен – мощь 💪 pic.twitter.com/ux9WyjetUI — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

Хачанов прервал ужасающую серию наших теннисистов: 21 год без финалов ОИ 😲



На Олимпиаде-2000 Евгений Кафельников сыграл в решающем матче, а после этого наступила долгая пауза 😔



Но Карен все исправил. Красавчик 👏 pic.twitter.com/d1V5dUXKDQ — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

В финале Хачанову предстоит встреться с победителем пары Новак Джокович - Александр Зверев. Серб и немец сыграют сегодня.