Ямальцы жалуются на перегруженность паромов и винят в этом "недооткрытую" дорогу Салехард-Надым

На Ямале автолюбители жалуются на загруженность паромов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Жалобу автовладельцы разместили в группе "Автотуристы ЯНАО" социальной сети "ВКонтакте".

"Победа-3, понапихали как селëдку в бочку, фуры задолбают! Движки не глушат, охлажденку походу везут. На погрузке фуры долго крутились на пароме и перед аппарелькой мужевских трамбовали. Чëт совсем уже не кайф паром. Двери еле открываются (фурой прижат). Победа-2 такая же история, всю дорогу молотили", - говорится в сообщении.

По мнению автовладельцев, загруженные вплотную паромы — это следствие закрытого участка трассы Надым — Салехард.

"Скажите Артюхову "спасибо". Дорогу он открыл называется", "Рано открыли и недоделанное размолотили по весне", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, 25 апреля власти региона приняли решение закрыть дорогу, из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. А в июне стало известно о решении закрыть участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра до 1 августа.