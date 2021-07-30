В тестировании дистанционного голосования в Москве поучаствовали уже 125 тысяч горожан

Во время тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве уже проголосовало 125 тыс. человек. Голосование идет сегодня до 20:00 мск, затем будут подводить результаты, сообщил в Telegram-канале глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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В ходе тестирования избирателям из числа москвичей предлагается два бюллетеня с тренировочными вопросами:

1. "По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)?"

Вариантов ответа тут может быть несколько.

2. "Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта?"

Здесь нужно выбрать один из двух вариантов – "личный" или "общественный".

"Технически тестовое голосование не отличается от онлайн-голосования на выборах в сентябре, поэтому важно сейчас отследить как работают новые механизмы – "отложенное решение", перелистывание бюллетеней и др.", - написал Венедиктов.