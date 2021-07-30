30 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Александр Коркин в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

Апелляция свердловского депутата, осужденного за непреднамеренное убийство, поступила в Областной суд

Апелляция депутата свердловского Заксобрания Александра Коркина поступила в Свердловской областной суд. Документ появился в картотеке Дворца правосудия передает Накануне.RU.

Пока неизвестны сроки рассмотрения апелляционного заявления.

Ранее политик направлял требование пересмотреть приговор в суд Серова.

Напомним, трагедия произошла 5 сентября 2019 года вблизи поселка Гари – в лодке тяжелые ранения получил предприниматель Сергей Титов. Он вместе с народным избранником и другими участниками компании, включая коллегу Коркина по ЛДПР, депутата Госдумы Игоря Торощина, совершал речную прогулку. В феврале 2020 года раненый мужчина скончался. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Александр Коркин стал обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Коркин избежал тюрьмы – он был приговорен к году ограничения свободы и выплатам потерпевшим в размере миллиона рублей.

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Теги: Александр Коркин, Сергей Титов, дело Коркина, стрельба, Игорь Торощин, приговор, апелляция



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