Апелляция свердловского депутата, осужденного за непреднамеренное убийство, поступила в Областной суд

Апелляция депутата свердловского Заксобрания Александра Коркина поступила в Свердловской областной суд. Документ появился в картотеке Дворца правосудия передает Накануне.RU.

Пока неизвестны сроки рассмотрения апелляционного заявления.

Ранее политик направлял требование пересмотреть приговор в суд Серова.

Напомним, трагедия произошла 5 сентября 2019 года вблизи поселка Гари – в лодке тяжелые ранения получил предприниматель Сергей Титов. Он вместе с народным избранником и другими участниками компании, включая коллегу Коркина по ЛДПР, депутата Госдумы Игоря Торощина, совершал речную прогулку. В феврале 2020 года раненый мужчина скончался. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Александр Коркин стал обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Коркин избежал тюрьмы – он был приговорен к году ограничения свободы и выплатам потерпевшим в размере миллиона рублей.