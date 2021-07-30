VK Fest перенесли на 2022 год из-за пандемии

Организаторы питерского фестиваля VK Fest объявили о повторном переносе мероприятия. Теперь – на 2022 год. Ранее сообщалось, что open air пройдет в конце августа вместо июля.

"И всё-таки 2022-й Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год. Мы до последнего верили, что всё получится. Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел", - пишут организаторы.

"Мы верили в чудо, цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчают запреты и улучшаются показатели. Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договорённости с артистами и участниками фестиваля, - добавляют в оргкомитете. - Но новые ограничения продлены до 29 августа, а значит, провести VK Fest просто невозможно".

Организаторы отметили, что участие в фестивале в 2022 году уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd. Купленные билеты будут действительны. Предположительно, фестиваль состоится 23-24 июля 2022 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга.