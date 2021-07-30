Владимир Якушев и Алексей Текслер проверили, как восстанавливают дома в пострадавших от лесных пожаров поселках

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировали, как идет строительство новых домов в южноуральских поселках, пострадавших от лесных пожаров.

Владимир Якушев и Алексей Текслер пообщались с жителями поселков и с подрядчиками, которые занимаются восстановлением домов. После этого под председательством полпреда в УрФО прошло совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров.

"Очень важно - юридическое оформление, проведение в срок всех необходимых строительных работ, потому что не за горами осень. Также мы должны помочь гражданам восстановить в максимально короткие сроки документы и получить компенсации. В целом, региональные, федеральные и муниципальные органы власти должны четко отработать каждый по своему направлению, решить все поставленные задачи", - подчеркнул на совещании Владимир Якушев.

По словам Алексея Текслера, все усилия региональных властей направлены на оказание необходимой помощи пострадавшим и восстановление жилья взамен сгоревшего. В настоящий момент все жители поселков Джабык и Запасное получили единовременную материальную помощь на неотложные нужды, оказывается материальная помощь в размере 50 и 100 тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества. Прием заявлений от граждан продолжается.

"Все жители пострадавших домов из поселков Джабык и Запасное получили выплаты по 10 тысяч рублей на неотложные нужды – всего около 1400 человек. Материальную помощь в размере 100 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества получили 55 граждан, эта работа продолжается", - подчеркнул глава региона.

В настоящий момент идет строительство 19 домов для погорельцев. На место привезли необходимые строительные материалы. Строители заливают фундамент. На месте работают пять подрядных организаций. Разработаны проекты домов на 60, 80 и 100 квадратных метров. Жители, дома которых были меньшей площади, получат новое жилье не менее 60 квадратных метров. На месте работает специальная комиссия региональных министерств, которая принимает каждого пострадавшего. В настоящий момент приняты жильцы из 60 сгоревших домов.

По поручению Алексея Текслера первые дома начнут сдавать с 15 сентября, завершить работы должны до 1 октября.

"Уже сейчас ставим задачу максимально быстро, при надлежащем уровне качества, работы завершить, восстановив жилье до осенних холодов", - подчеркнул губернатор.

Также принято решение по возмещению ущерба владельцам дачных построек. Им будет компенсирована утрата по принципу "метр в метр". В настоящее время подготовлено и направлено обращение в правительство РФ с просьбой оказать помощь за счет средств резервного фонда.

Также ведутся работы по ликвидации сгоревших деревьев, остатки которых могут угрожать домам, линиям электропередач, газопроводам. Уже этой осенью на 10 гектарах пострадавших площадей в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" будет высажено 66 тысяч сеянцев. Весной следующего года лесовосстановительные работы продолжатся. также будут приняты меры по восстановлению памятников природы – Аненский заказник и Джебык-Карагайский бор.

Алексей Текслер на совещании сообщил, что принято решение усилить противопожарную службу в пострадавшем районе. В селе Еленинское Карталинского района будет размещена профессиональная пожарная охрана, которая будет прикрывать поселок Джабык. Также в поселке Гранитный Кизильского района, где высоки риски природных пожаров, будет создано подразделение противопожарной службы Челябинской области.

"Дополнительно оснастим противопожарную службу области новыми пожарными автоцистернами, до 100 млн рублей будет выделено на обновление автопарка, создадим фонд ранцевых огнетушителей, разработаем региональные программы плановой замены пожарной техники", - отметил Алексей Текслер.

В противопожарной службе Челябинской области рассказали, что две новые пожарные части будут созданы к началу 2022 года.

"Пожарная часть в селе Еленинка будет охранять от огня жителей семи населенных пунктов Еленинского сельского поселения, в которых проживают более 3,5 тысяч человек. А также помогать местным лесникам защищать от пожаров памятник природы регионального значения – Джабык-Карагайский бор, на окраине которого и расположилось село. Первое в Кизильском районе подразделение противопожарной службы Челябинской области появится в поселке Гранитный. Гранитное сельское поселение насчитывает шесть населенных пунктов, где проживают 1680 человек. Обе пожарные части будут иметь в штате по 11 работников: начальник, пять пожарных и пять водителей. До конца этого года для их создания в бюджете области должны быть изысканы средства, найдены и укомплектованы подходящие здания для пожарных депо, закуплена пожарная техника, найдены и обучены работники", - сообщили в противопожарной службе.

Напомним, на юге Челябинской области с мая по начало июля отсутствовали осадки, что привело к сильной почвенной засухе. В этих условиях 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки.

К тушению пожаров было привлечено 632 человека, 142 единицы техники, включая три воздушных судна МЧС России. 12 июля пожар был ликвидирован.