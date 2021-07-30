Правительству предложили запретить россиянам до 21 года посещать ночные клубы и бары

Член Общественной палаты России, лидер организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года. Письмо с предложением он направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, передает RT.

По мнению Хамзаева, большинство посетителей заведений, работающих по ночам – это молодежь, в том числе и в возрасте до 21 года.

При этом в возрасте 18-19 лет у человека еще продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья, подчеркнул Хамзаев.

Эти последствия, как он считает, могут лишь усугубиться, если алкоголь будет сочетаться с бессонным образом жизни регулярного посетителя ночных заведений.

Хамзаев предлагает не пускать молодых людей в заведения с 23 до 8 часов.