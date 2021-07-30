30 Июля 2021
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Армия и ВПК За рубежом
бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress (2019) | Фото: Википедия

Испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь закончилось провалом

Попытка второго испытательного пуска американской перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW закончилась провалом.

Как сообщает ВВС США, ракета нормально отделилась от самолета, но ее двигатель не включился.

Ракету предполагалось запустить с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии.

Первые испытания, которые прошли 5 апреля, также были неудачными. Ракета из-за технических проблем не отделилась от борта бомбардировщика. Несмотря на это, США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет AGM-183A, отмечает "Интерфакс".

В прошлом году Пентагон подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире. США разрабатывают планирующий блок для маневров в атмосфере и гиперзвуковую ракету, способную разгоняться в десять раз быстрее крылатых ракет Tomahawk, заявили в Пентагоне. По словам высокопоставленного представителя ведомства, скорость новой гиперзвуковой ракеты превышает скорость звука в 17 раз.

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Теги: сша, гиперзвуковая ракета, ракета AGM-183A ARRW



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