Куйвашев вступился за врача Прудкова, на которого жаловались из-за "дискриминации непривитых"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вступился за главного врача ГКБ №40 Екатеринбурга Александра Прудкова.

Ранее доктор призывал всех ставить прививки от коронавируса и заявлял, что "плановую помощь следует оказывать только вакцинированным". На днях юрист, помощник депутата Государственной думы России Елена Чекан обратилась в управления СКР и ФСБ по Свердловской области с просьбой привлечь Прудкова к уголовной ответственности за призывы к "дискриминации непривитых". По ее мнению, врач якобы нарушил ряд статей УК РФ.

Как заявил сегодня Евгений Куйвашев в своем Instagram, жалобу написала "малоизвестный московский юрист". Губернатор отметил, что 40-я больница - главный ковидный госпиталь региона, а Прудков "лично полтора года на передовой борется с этой заразой, каждый день спасает десятки тяжелых пациентов, среди которых, кстати, достаточно антипрививочников".

"Он и его коллеги-медики настоящие герои! Они уже много месяцев не видели нормальной жизни, у них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях. Потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь", - высказался Куйвашев.

Он признался, что не понимает, чего хотят люди, которые пишут такие заявления.

"Чтобы пациенты продолжали умирать, чтобы мы никогда не вернулись к прежней жизни? Ну ладно, если кто-то сам не хочет ставить прививку, пусть, но зачем призывать к этому других? Полная безответственность, таким надо экскурсию в "красную зону" организовать, чтоб своими глазами на этот ад посмотрели", - эмоционально добавил глава региона.

Напомним, ранее в свердловском минздраве сообщили, что главврач лишь высказал свое мнение, как эксперт, действующий в интересах повышения внимания к массовой вакцинации.