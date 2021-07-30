На Южном Урале на женщину, не пускавшую медиков к сыну с ожогами, завели уголовное дело

В Копейске в отношении женщины, которая не пускала медиков к четырехлетнему сыну с ожогами, возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, в апреле текущего года на мальчике вспыхнула одежда в результате неосторожного обращения с зажигалкой. В полицию обратились соседи, которые рассказали, что мать не оказывает медицинскую помощь ребенку с термическим ожогом. На место вызвали медиков, но женщина не открыла им дверь. Ребенка госпитализировали только после вызова полиции.

"В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль. В настоящее время мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении всех троих детей, они изъяты из семьи и помещены в социальные учреждения", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурором было внесено представление главе Копейска с требованием устранить нарушения законодательства в части неисполнения обязанностей органами опеки и попечительства в отношении указанной многодетной семьи. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности.