На Южном Урале на женщину, не пускавшую медиков к сыну с ожогами, завели уголовное дело

30 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На Южном Урале на женщину, не пускавшую медиков к сыну с ожогами, завели уголовное дело

В Копейске в отношении женщины, которая не пускала медиков к четырехлетнему сыну с ожогами, возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, в апреле текущего года на мальчике вспыхнула одежда в результате неосторожного обращения с зажигалкой. В полицию обратились соседи, которые рассказали, что мать не оказывает медицинскую помощь ребенку с термическим ожогом. На место вызвали медиков, но женщина не открыла им дверь. Ребенка госпитализировали только после вызова полиции.

"В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль. В настоящее время мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении всех троих детей, они изъяты из семьи и помещены в социальные учреждения", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурором было внесено представление главе Копейска с требованием устранить нарушения законодательства в части неисполнения обязанностей органами опеки и попечительства в отношении указанной многодетной семьи. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ребенок, ожоги, больница, уголовное дело,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети