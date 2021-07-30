30 Июля 2021
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Дума Сургута, Сургут, дума, гордума, городская дума (2016) | Фото: dumasurgut.ru

КПРФ заявили о бойкоте выборов в Сургуте и требуют изменить избирательную систему

В КПРФ заявили о бойкотировании выборов в думу Сургута седьмого созыва и требуют изменить избирательную систему в муниципалитете, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время дума Сургута формируется по мажоритарной системе с одномандатными избирательными округами. Эта ситуация не устраивает сургутских коммунистов, которые требуют ввести смешанную избирательную систему, при которой половина мандатов распределяются пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов (от партий).

Свой протест сургутское отделение КПРФ объясняет тем, что якобы 85% избирателей Сургута не имеют своего представителя в думе. В качестве аргументации коммунисты приводят итоги последнего голосования на выборах в думу города, участие в которых принял 78 641 избиратель. Явка составиа 30,03%. Из них за победивших кандидатов голосовали 36 102 избирателя, что составляет 45,9% от всех пришедших на участки избирателей или менее 14% от всех избирателей города.

"Вдумайтесь в эти цифры, крупный бизнес мобилизует 14% избирателей с помощью вливания миллионов в своих представителей на выборах, а также административного ресурса и в итоге контролирует всю городскую думу. Там в тиши кабинетов представители крупного капитала спокойно решают свои коммерческие вопросы, приватизируют городское хозяйство, раздают земли под застройку. И самое смешное, что изменить избирательную систему могут только эти же депутаты, внеся изменения в Устав Сургута. Как думаете когда это произойдет, если ничего не предпринимать? Именно поэтому Сургутское отделение КПРФ отказывается от участия в выборах депутатов в думу города. Мы не считаем выборы в этот орган легитимными, так как они не могут обеспечить представительство большинства жителей города Сургута", - говорится в сообщении городского отделения КПРФ.

Коммунисты отмечают, что смешанная система голосования не лишит большинства представителей крупного бизнеса, но у горожан появятся свои представители и наблюдатели в думе Сургута. В КПРФ призвали принять участие на голосовании в Госдуму, Тюменскую областную думу и думу Югры, а выборы в думу Сургута - бойкотировать - "голосовать против всех кандидатов, любым известным вам способом".

Получить оперативный комментарий от избиркома не удалось. На звонок корреспондента в комиссии не ответили.

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Теги: КПРФ, дума Сургута, бойкот выборов, избирательная система, мажоритарная, смешанная, одномандатный округ



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