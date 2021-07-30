30 Июля 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Тюменской области выделили 49 миллионов на стройку и проектирование важных соцобъектов

Правительство Тюменской области приняло решение выделить более 49 млн руб. из областного бюджета на строительство и проектирование социальных объектов в 2021 и 2022 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На эти средства планируется выполнить работы по сносу старого, уже непригодного для эксплуатации здания Дома культуры в Большом Сорокино. На освободившейся площадке будет построен современный центр культурного развития. Также деньги пойдут на разработку проектной документации по строительству школы в Першино Уватского района и стрелкового тира в Тюмени для тренировок воспитанников детских, юношеских спортивных школ и центра патриотического воспитания.

"Кроме того, на 2021 год выделяются средства для окончания строительства детского сада в районе жилого комплекса "Видный" в Тюмени", – доложил во время онлайн-заседания президиума регионального правительства начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что строительство и реконструкция социальных объектов, необходимых жителям региона, продолжается, несмотря на непростую бюджетную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

В этом году в эксплуатацию будет введено шесть детских садов, восемь школ, а также учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

"В дальнейшем Тюменская область намерена активно использовать предложенный на федеральном уровне механизм инфраструктурного кредитования регионов для реализации конкретных проектов. Это позволит ускорить работу по строительству социальных и инфраструктурных объектов", – заявил глава региона.

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Теги: Александр Моор, соцобъекты, средства, строительство



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