Дополнительные электрички до Кольцово проездят в Екатеринбурге всего два месяца

Дополнительные электрички от станции Екатеринбург-Пассажирский до аэропорта Кольцово проездят только до 30 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СвЖД. Напомним, что ввести дополнительный транспорт решили после массовых опозданий пассажиров из-за ремонта на Кольцовском тракте.

Начиная со 2 августа количество рейсов до международного аэропорта увеличится до четырех в день. Так поезд №6006 отбывает со станции в 16.22 и прибывает в "Кольцово" в 16.53. Обратно можно уехать на поезде №6005 в 17.45, который доставит пассажиров на вокзал в 18.17. По маршруту также предусмотрены остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово. В качестве подвижного состава будут использоваться рельсовые автобусы РА-3 "Орлан", а по пятница и РА-2.

Напомним, что пригородные поезда продолжат курсировать по прежнему маршруту: в 7.11, 19.15 и 22.21 электропоезд "Ласточка" отправляются от ЖД вокзала. Обратные рейсы - в 2.55, 08.29 и 20.31. Стоимость проезда на "Ласточке" - 130 руб., на обычной электричке и рельсовых автобусах – 64 руб. Приобрести билеты можно за 10 суток до даты отправления во всех пригородных кассах, а также на сайте АО "СПК" и в самом поезде, но только при посадке в "Кольцово".