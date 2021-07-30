Эпидемиолог: Длительность болезни при "дельта-штамме" увеличивается

Длительность заболевания коронавирусом при заражении дельта-штаммом увеличилась, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов РИА Новости.

Инкубационный период заболевания при этом сократился, отметил специалист.

Горелов добавил, что тяжесть заболевания все еще определяется вирусной нагрузкой и состоянием иммунитета человека на момент заражения, что свойственно и другим штаммам COVID-19.

Ранее в США выяснили, что в редких случаях полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта". Появились научные данные, которые говорят о том, мутация "дельта" ведет себя совершенно иначе, чем другие разновидности коронавируса.