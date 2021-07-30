30 Июля 2021
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Общество Москва
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собянин отменил обязательное ношение перчаток, которые и так никто не носил

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил пункт своего указа, в котором от граждан требовалось носить перчатки в магазинах, общественном транспорте и других общественных мечтах. Правда, москвичи отмечают, что это правило и так мало кто выполнял.

"Мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах, - говорится в блоге Собянина. - В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений".

Гдава города сообщил, что "в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. "Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - заявил Собянин.

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Теги: сергей собянин, ограничения, перчатки



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