Жители Калиновского встретились с замглавы Екатеринбурга и инвестором по вопросу ТЛЦ "Уральский"

Жители п. Калиновский, выступающие против строительства, торгово-логистического центра "Уральский", встретились для обсуждения вопроса с замглавы Екатеринбурга Рустамом Галямовым и инвестором проекта. Последний, хоть и не отказался от работ, но пообещал гражданам благоустроить прилегающую к ТЛЦ территорию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в облагораживание территории входит высадка деревьев и создание спортивного комплекса в районе ул. Проезжей. Помимо этого, представители компании, осуществляющие строительство мультимодального ТЛЦ пообещали в случае необходимости отремонтировать дорогу, которая могла деформироваться от движения большегрузов.

Напомним, что работы разворачиваются на земельном участке в 100 га, который находится в собственности ООО "Екатеринбургский транспортный терминал". В середине июля администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства.

Все это происходит, несмотря на то, что жители поселка записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями. Помимо этого активисты продолжают протестные акции в центре Екатеринбурга против строительства торгово-логистического центра. А недавно одна из активисток рассказала о том, что к ней в дом ворвались неизвестные.