30 Июля 2021
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День ВДВ, Воздушно-десантные войска, Черный тюльпан, мемориал (2014) | Фото: Накануне.RU

"Ничего святого": в Екатеринбурге дети устроили игры на мемориале "Черный тюльпан"

В Екатеринбурге дети устроили игры на мемориале "Черный тюльпан", посвященном памяти уральцев, погибших в "горячих точках". Как передает корреспондент Накануне.RU, видео опубликовал в своем Instagram житель города по имени Кирилл.

На кадрах видно, что несколько девочек поздно вечером бегают прямо по мемориалу и смеются. Сам автор видео предположил, что они снимали ролик для одной из популярных интернет-платформ.

В соцсетях уже осудили поведение детей.

Дети играют на мемориале "Черный тюльпан" в Екатеринбурге(2021)|Фото: instagram.com/kirills96

"Не то место выбрали для игр, ничего святого нет у людей", "Вычисляйте и наказывайте крепким рублем родителей", - пишут уральцы.

В городском УМВД заявили, что полиция начала проверку по данному факту.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Екатеринбурге возле отдела полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти две девушки устроили акцию с "обнаженкой" на глазах у прохожих и блюстителей порядка. Одна из дам показывала свою голую пятую точку, вторая же запечатлела эти кадры.

Выяснилось, что обе являются блогершами. Вскоре после начала "перфоманса" девушек задержали, теперь им грозит до 15 суток ареста.

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Теги: дети, Черный тюльпан, игры, мемориал



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