NASA отложит запуск Starliner из-за нештатной ситуации на МКС с российским модулем "Наука"

NASA отложит запуск корабля Starliner (его создала корпорация Boeing) к Международной космической станции из-за инцидента с российским модулем "Наука", которому дорога к МКС далась очень непросто.

Время нужно для отладки работы "Науки" и коррекции положения МКС после нестандартного "пришвартовывания" российского модуля.

Напомним, "Наука" летела к станции три дня, она должна была пристыковаться к порталу, к которому раньше был пришвартован модуль "Пирс" (его отстыковали и он сгорел в атмосфере, осколки его упали в Тихий океан).

В какой-то момент на модуле "Наука" произошло нештатное включение двигателей. Из-за этого МКС развернулась на 45 градусов. Чтобы компенсировать это движение пришлось использовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс", которые также пристыкованы к российскому сегменту МКС.

В Роскосмосе объяснили нештатное включение двигателей работой с остатками топлива в модуле, передает РБК.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что "Наука" заставила поволноваться и по дороге к МКС. Так, в какой-то момент на Земле перестали получать телеметрические данные с модуля.