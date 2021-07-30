30 Июля 2021
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

"Госпиталь умирает голодной смертью!" УКЛЦ им.Тетюхина может остановить работу с 1 августа

Руководство госпиталя имени известного мецената Владислава Тетюхина обратилось к губернатору Свердловской области. Директор знаменитой лечебницы Алексей Щелкунов просит Евгения Куйвашева дать государственные задания больнице за счет средств регионального бюджета в объеме до 1200 квот на 2021 год. Текст письма есть в распоряжении редакции Накануне.RU.

По его словам это единственный путь не дать госпиталю умереть голодной смертью и сохранить созданный коллектив специалистов и медицинского коллектива. Все потому, что иначе с 1 августа центр Тетюхина полностью прекратит хирургическую помощь населению по профильному назначению "ортопедии и травматологии".

Без квот на эндопротезирование коленных суставов и пластике крупных суставов есть риск нанести вред здоровью 1,5 тысячам пациентов, ждущих операций в центре. Возраст людей нуждающихся в медицинской помощи составляет от 58 до 63 лет. Без своевременно выполненных операций данная категория граждан обречена на инвалидность с перспективой обострения хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы, неврологических, онкологических, эндокринологических болезней.

К письму приложены и отзывы пациентов, которым госпиталь помог встать на ноги.

Напомним, "Корпорация развития Среднего Урала" решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд. руб. Сумма иска включает средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата. А губернатор Евгений Куйвашев обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре.

Ранее в поддержку госпиталя выступил известный писатель Александр Проханов.

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Теги: Госпиталь Тетюхина, Нижний Тагил, губернатор Свердловской области



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