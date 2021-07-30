30 Июля 2021
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топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Приморье дефицит бензина на АЗС - автомобилисты стоят в километровых очередях

В Приморье с 23 июля наблюдается дефицит топлива на АЗС.

Автомобилисты выстраиваются за бензином в километровые очереди, сообщает Regnum. К примеру, в Дальнегорске автомобилисты вынуждены простаивать в очереди более 3−4 часов.

Практически по всему краю многие заправки закрыты, так как топлива попросту нет.

Как рассказали автовладельцы, внятного объяснения по ситуации у операторов нет. Якобы не хватает водителей на бензовозах, отпускное время и проблемы с выплатой зарплат.

Напомним, в конце января в Хабаровском крае наметился бензиновый дефицит из-за проблем с производством на местном НПЗ. А в начале февраля бензин начали продавать по карточкам.

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Теги: приморье, дефицит бензина, бензин



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