Экс-главе Сургута частично возместят ущерб за уголовное преследование

Бывший мэр Сургута Дмитрий Попов, оправданный по "песочному" делу, смог добиться возмещения имущественного ущерба за уголовное преследование, которое длилось 4,5 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

"Сегодня огласили постановление. Частично удовлетворили требования Попова. С министерства финансов взыскали в пользу Попова в счет возмещения имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, расходы по юридической помощи в размере 600 тыс. руб. И расходы по оплате юридической помощи при рассмотрении данного заявления в размере 50 тыс. руб.", - сообщили в суде.

Также бывший градоначальник отказался от одного их своих требований, а именно - принести ему со стороны прокурора Сургута официальные извинения, поскольку уже получил их. В возмещении утраченного заработка в размере свыше 24 млн руб. суд отказал.

Напомним, что прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку по продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м.

По факту этой сделки было возбуждено уголовное дело, в котором фигурировал экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, как заявляли сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г. Гособвинение просило для Попова четыре с половиной года условно. Однако его оправдали. После Попова мэром Сургута стали сначала Вадим Шувалов, потом - Андрей Филатов.