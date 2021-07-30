"Россети Урал" объявили об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года

"Россети Урал" объявили об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 1 полугодия 2021 года составила 40 990,7 млн рублей.

Увеличение выручки в 1 полугодии 2021 года на 10,2% обусловлено увеличением выручки от услуг по передаче электроэнергии в связи с ростом котлового полезного отпуска и роста ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности).

Прибыль до налогообложения составляет 4 813,6 млн рублей.

По итогам 1 полугодия 2021 г. чистая прибыль Общества составила 4 031,5 млн рублей (на 3 539 млн. рублей выше уровня 1 полугодия 2020 г.). Увеличение чистой прибыли связано с увеличением выручки от передачи электроэнергии, а также восстановлением резерва по сомнительным долгам ООО "Мечел-Энерго" в результате поступления задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2021 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), вы можете найти на корпоративном сайте компании "Россети Урал" в разделе "Финансовая отчетность".