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Общество Москва
Евгений Попов, 60 минут (2018) | Фото:Россия1

"Зачем мне оправдываться?": телеведущий Попов высказался о недвижимости на 300 млн рублей

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов, который баллотируется в депутаты Госдумы от "Единой России", прокомментировал расследование соратников Алексея Навального – Марии Певчих и Георгия Албурова. Расследование рассказывает о квартирах Попова и его жены и соведушей Ольги Скабеевой, авторы материала утверждают, что недвижимость стоит 300 млн руб.

"Зачем мне оправдываться? <…> Зачем мне давать им еще какой-то повод, почву и какие-то личные данные персональные, которые я не хочу озвучивать в данном эфире? Мне на за что оправдываться: у меня чистая, "белая" зарплата. Да, она высокая. Да, она совершенно не соответствует той, которую указал Доброхотов [в расследовании]. Вообще не соответствует. Да, стоимость этих квартир ниже на порядок тех цен, которые они [Певчих и Албуров] указали", - заявил Попов в эфире "Эха Москвы".

Он добавил, что пока не решил, будет ли подавать в суд на авторов расследования: "Я считаю, что они манипулируют информацией. По поводу суда посмотрю. Там просто вывалены мои личные данные, и это незаконно. Они обращались в управляющую компанию, они представлялись Ольгой, звонили, выманивали данные. Они звонили еще в некоторые государственные структуры, вытаскивали данные. Я предполагаю, что там есть подкуп — пока его доказать не могу. Все остальное могу доказать. И обзвонили всех моих друзей, сломали мне скайп. В принципе, с чем идти в суд — есть, но идти в суд на беглую Марию [Певчих]… Как бы зачем? Чтобы она что? Она же не вернется сюда. Она заведомо нарушает закон. Хотя бы уже оскорбления являются преступлением", - добавил телеведущий.

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Теги: евгений попов, недвижимость, расследование, ольга скабеева, единая россия, выборы в госдуму



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