Мобильный пункт вакцинации подожгли в Абакане
В Абакане подожгли мобильный пункт вакцинации Минобороны, установленный на Первомайской площади.
Подозреваемого, который был пьян, задержала полиция.
От огня пострадал наружный баннер пункта вакцинации. Общая площадь пожара составила 0,5 кв. м. Возбуждено уголовное дело.
Власти Хакасии назвали поступок "варварским" и принесли извинения Министерству обороны и лично министру обороны, пишет Regnum.
Глава Хакасии Валентин Коновалов напомнил, что военные спасали жизни жителей Хакасии в прошлом году, во время вспышки COVID-19.