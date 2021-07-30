Мобильный пункт вакцинации подожгли в Абакане

Глава Хакасии Валентин Коновалов напомнил, что военные спасали жизни жителей Хакасии в прошлом году, во время вспышки COVID-19.

Власти Хакасии назвали поступок "варварским" и принесли извинения Министерству обороны и лично министру обороны, пишет Regnum .

От огня пострадал наружный баннер пункта вакцинации. Общая площадь пожара составила 0,5 кв. м. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого, который был пьян, задержала полиция.

В Абакане подожгли мобильный пункт вакцинации Минобороны, установленный на Первомайской площади.

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