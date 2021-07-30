Бьют антирекорд второй день подряд. Суточное число зараженных на Среднем Урале превысило 500 тысяч

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, на данный момент общее число covid-зараженных составляет 106 тыс.909 человек. Вчера также был побит антирекорд по количеству смертей среди заболевших, зарегистрированных за сутки - 21 человек. Сегодня статистика немного снизилась и составила 20 человек. Всего В Свердловской области скончалось 4 тыс. 335 зараженных инфекцией.

В тяжелом состоянии госпитализировано 820 человек. 496 из них находят в реанимации, а 390 подключены к аппаратам ИВЛ.