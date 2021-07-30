Уралвагонзавод готовится начать серийный выпуск новых вагон-платформ

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) сертифицировал новый вагон-платформу 13-192-03. Изделие готовится к серийному выпуску.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, в данное время начато исполнение контракта на поставку 500 единиц, а в планах на 2022 год существенно увеличить поставки.

Вагон-платформу 13-192-03 разработали специалисты Уральского конструкторского бюро вагоностроения (входит в концерн УВЗ) по заказу одной из отечественных транспортных компаний. Изделие предназначено для перевозки контейнеров весом до 36 тонн.