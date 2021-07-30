В Тюменской области будут судить хозяйку частного дома престарелых, в котором погибли семь постояльцев

В Тюменском районном суде будут судить 53-летнюю Ольгу Вильямсон, хозяйку дома престарелых, где в январе этого года в пожаре погибли семь пожилых постояльцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского областного суда, слушания по уголовному делу назначены на 4 августа.

"Женщине предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: об уничтожении имущества по неосторожности, незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а также причинении смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.