30 Июля 2021
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(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

Росрыболовство предъявило "Норникелю" иск на 58 миллиардов рублей

К "дочке" "Норникеля" – "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) подали новый иск, связанный с разливом дизельного топлива в прошлом году.

Истцом является енисейское территориальное отделение Росрыболовства. Сумма иска – 58,65 млрд руб., в такую сумму оценили ущерб водным биоресурсам.

В Росрыболовстве пояснили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов – еще 55 млрд руб., пишут "Ведомости".

Сумма иска превышает треть от уже уплаченного ранее штрафа в 146 млрд руб., который отсудил Росприроднадзор.

В результате аварии нефтепродукты попали в озеро Пясино и реку Пясина, которая является одной из важнейших водных артерий Таймыра.

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Теги: росрыболовство, норильский никель, нтэк, иск авария



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