30 Июля 2021
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Спорт
Виталина Бацарашкина (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

Бацарашкина выиграла второе "золото" и третью медаль в Токио

Виталина Бацарашкина выиграла второе "золото" и третью медаль Олимпийских игр в Токио.

На этот раз россиянке не было равных в стрельбе из пистолета с 25 метров. Бацарашкина опередила представительницу Южной Кореи Мин Чон Ким (серебряная медаль), а также китаянку Цзяжуйсюань Сяо (бронзовая награда).

Отметим, что ранее Виталина завоевала золотую награду нынешних ОИ в стрельбе из пистолета с 10 метров, а также "серебро" в аналогичной дисциплине в миксте.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, стрельба из пистолета, Виталина Бацарашкина, золотая медаль



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