Бацарашкина выиграла второе "золото" и третью медаль в Токио
Виталина Бацарашкина выиграла второе "золото" и третью медаль Олимпийских игр в Токио.
На этот раз россиянке не было равных в стрельбе из пистолета с 25 метров. Бацарашкина опередила представительницу Южной Кореи Мин Чон Ким (серебряная медаль), а также китаянку Цзяжуйсюань Сяо (бронзовая награда).
Отметим, что ранее Виталина завоевала золотую награду нынешних ОИ в стрельбе из пистолета с 10 метров, а также "серебро" в аналогичной дисциплине в миксте.
ЗОЛОТО! ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА БАЦАРАШКИНОЙ! Она теперь двукратная олимпийская чемпионка 🥇🥇— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
В итоге у нашей спортсменки три медали на Играх в Токио. ТРИ! Вита, спасибо за такую россыпь наград 😍 pic.twitter.com/KAcWbMsOSI
У Бацарашкиной просто стальные нервы 💪— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
Кореянка дрогнула в решающей перестрелке, а наша Виталина показала класс 🙌
Заслуженная победа Виты, без вопросов 🥇 pic.twitter.com/1y9Z3UgaPM