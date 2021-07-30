Бацарашкина выиграла второе "золото" и третью медаль в Токио

Виталина Бацарашкина выиграла второе "золото" и третью медаль Олимпийских игр в Токио.

На этот раз россиянке не было равных в стрельбе из пистолета с 25 метров. Бацарашкина опередила представительницу Южной Кореи Мин Чон Ким (серебряная медаль), а также китаянку Цзяжуйсюань Сяо (бронзовая награда).

Отметим, что ранее Виталина завоевала золотую награду нынешних ОИ в стрельбе из пистолета с 10 метров, а также "серебро" в аналогичной дисциплине в миксте.

ЗОЛОТО! ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА БАЦАРАШКИНОЙ! Она теперь двукратная олимпийская чемпионка 🥇🥇



В итоге у нашей спортсменки три медали на Играх в Токио. ТРИ! Вита, спасибо за такую россыпь наград 😍 pic.twitter.com/KAcWbMsOSI — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021